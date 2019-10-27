Тегеран, , 03:15 — REGNUM Встреча министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа и представителя МИД хуситов Йемена Мухаммеда Абдул-Салама прошла 26 октября в Тегеране, сообщает агентство IRNA.

Мохамад Джавад Зариф (сс) U.S. Department of State

Сообщается, что глава иранского МИД выразил глубокую скорбь в связи со страданием йеменского народа, а также призвал Саудовскую Аравию к немедленному снятию блокады Йемена.

По мнению Зарифа, политический подход является единственным средством решения кризиса в Йемене.

«Существует только одно решение этой гуманитарной катастрофы — политическое, и это решение может быть достигнуто только при участии всех действующих лиц», — заявил министр.

Кроме того Иран заявил о готовности направить в Йемен гуманитарную помощь.