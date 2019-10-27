Москва, , 02:26 — REGNUM Подозреваемый в убийстве отца и матери задержан в городе Воскресенске Московской области, соообщает 26 октября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в СК России.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что 25 октября в квартире в Воскресенске были обнаружены тела супругов с многочисленными резаными и колотыми ранами. Оперативники задержали 25-летнего сына погибших.

«На допросе следователю мужчина дал признательные показания», — пояснила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По факту возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза и другие следственные действия. В ближайшее время суд вынесет решение об избрании меры пресечения в отношении задержанного.