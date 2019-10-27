Москва, , 01:21 — REGNUM Регистрация беспилотных летательных аппаратов в России станет обязательной с 27 октября, сообщает ТАСС в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Действующий ранее переходный период на регистрацию беспилотников массой от 0,25 до 30 кг подошел к концу. Однако в Росавиации продолжат прием заявлений о постановке их на учет.

«Правилами учета Росавиации не предоставлены полномочия по введению штрафных санкций за несвоевременную подачу заявлений», — сообщили в ведомстве.

Между тем нарушением, согласно действующему законодательству, будет являться не отсутствие регистрации, а полет незарегистрированного беспилотника. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрен штраф для физлиц до 50 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей для лиц юридических.

По данным Росавиации, сейчас в России около 500 тысяч беспилотников. На 22 октября заявление подали 3197 владельцев БПЛА.

Напомним, закон об обязательной регистрации беспилотников действует с 27 сентября. Норма подразумевает 30-дневный переходных период.