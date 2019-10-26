Тбилиси, , 22:53 — REGNUM Около $350 млн составили потери бюджета Грузии от прекращения авиасообщения с Российской Федерацией. Об этом, как передает 1tv. ge, заявил 26 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с жителями края Самегрело — Земо-Сванети.

«Бюджет страны потерял $350 млн, — сказал Гахария. — … Это реальные деньги».

При этом он добавил, что доходы страны от туризма превышают $2 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, прямые рейсы между РФ и Грузией приостановила Росавиация 8 июля 2019 г. Причина — массовые беспорядки в Тбилиси, последовавшие после визита парламентской делегацией РФ.

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