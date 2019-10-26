Киев, 26 октября 2019, 22:30 — REGNUM Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности Украины назначен Алексей Данилов, который также занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ №771, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, обнародован 26 октября на сайте главы государства.
«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича … руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Полтавской области.
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