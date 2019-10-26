Киев, , 21:49 — REGNUM Власти Украины намерены искать пути завершения войны в Донбассе, но не любой ценой. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, комментируя свою поездку в Золотое.

«Мы (власти Украины) должны искать пути и работать для завершения войны, — сказал глава государства, слова которого обнародованы на его сайте. — И не любой ценой — подчеркиваю это».

Зеленский добавил, что он как президент и верховный Главнокомандующий гарантирует, что «капитуляции (Украины) не будет в любом случае».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 26 октября глава Украины Владимир Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое (Донбасс), где встретился с украинскими националистами и местными жителями.

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