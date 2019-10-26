Сантьяго, , 21:10 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера призвал правительство страны подать в отставку в связи с массовыми акциями протеста, охватившими страну, об этом 26 октября он заявил на своей странице в Twitter.

«Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы у меня была возможность сформировать новое правительство», — подчеркнул Пиньера.

Также глава государства отметил, что готов отменить в стране чрезвычайное положение, «если сложатся обстоятельства».

Напомним, демонстрации в Чили начались в ответ на решение властей страны повысить цены на плату за пользование метрополитеном. Несмотря на то, что власти страны отменили данное постановление, акции протеста продолжаются.

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