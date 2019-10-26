Рига, , 21:10 — REGNUM Осквернение памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков является кощунством. Об этом говорится в субботу, 26 октября, в сообщении посольства Российской Федерации в Латвии.

«Расцениваем это деяние (осквернение памятника) как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, — священна, — говорится в сообщении диппредставительства. — … Призываем латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных».

Представители посольства РФ уверены, что следствием попыток переписать историю Второй мировой войны является вандализм в отношении советских мемориалов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям в городе Рига. Вандалы написали на памятнике слово «оккупанты» на латышском языке.

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