Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Властям США следует прекратить охоту за гражданами Российской Федерации по всему миру. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США на странице в соцсети Twitter.

«Прекратите (власти США) охоту за россиянами по всему миру, — говорится в сообщении дипломатической миссии, сделанном в связи с информацией о возвращении в РФ Марии Бутиной. — … Цивилизованный подход — использование имеющихся механизмов … правового сотрудничества».

В сообщении посольства РФ отмечается, что в тюрьмах США еще остаются осужденные по сфабрикованным обвинениям российские граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Мария Бутина, ранее отбывшая заключение в тюрьме США, прибыла из американского Майями в Москву 26 октября. В аэропорту Бутину встретил ее отец.

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