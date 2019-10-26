Киев, 26 октября 2019, 20:30 — REGNUM Юрий Раховский, занимавший пост начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Полтавской области, уволен. Соответствующий указ №768, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, обнародован на сайте главы государства.
«Освободить Раховского Юрия Васильевича от должности начальника Управления СБУ в Полтавской области», — отмечается в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) ранее одобрило правительство Украины. При этом президент Украины не подписал представление правительства на отставку Кличко.
Читайте также: Зеленский заявил, что рассматривает несколько кандидатов на пост мэра Киева