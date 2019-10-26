Анкара, 26 октября 2019, 20:26 — REGNUM Вооруженные силы Турции открыли огонь по пограничным районам, расположенным вдоль шоссе Телль-Тамер-Дербасия в провинции Хасеке, об этом 26 октября сообщает агентство SANA.
По данным издания, Демократические силы Сирии, состоящие преимущественно из курдских повстанцев, вступили в бой с вооруженными силами Турции и лояльными к ним боевиками. О жертвах пока не сообщается.
Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом американских войск с северных территорий страны.
Агрессия вызвала негативную реакцию со стороны международного сообщества, что привело к заключению соглашения между Анкарой и Москвой, которое привело к прекращению конфликта. Тем не менее, отдельные инциденты продолжают будоражить общественность.
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