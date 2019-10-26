Мадрид, 26 октября 2019, 19:52 — REGNUM В испанской Барселоне тысячи сторонников независимости Каталонии вышли на улицу, об этом 26 октября сообщает издание El Paris.
Манифестанты недовольны решением судебной инстанции Испании относительно сурового приговора лидерам сторонников независимости региона.
Противники каталонского сепаратизма планируют устроить акцию в поддержку единства страны в воскресенье, 26 октября.
Напомним, 14 октября верховный суд Испании приговорил нескольких каталонских политиков, организовавших референдум о независимости, к тюремным заключениям на срок до 13 лет.
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