Багдад, , 19:39 — REGNUM В результате столкновений правоохранительных служб Ирака с протестующими в Багдаде, а также на юге страны погибли по меньшей мере шесть человек, об этом 26 октября сообщает Agence France-Presse.

Трое манифестантов были убиты в городе Эн-Насирия, остальные погибли в иракской столице. Также в ходе акций протеста, продолжающихся с начала октября, пострадали свыше 80 человек.

Напомним, акции протеста в Ирак начались 1 октября одновременно в нескольких провинциях страны. Недовольный выступают против высокого уровня безработицы, коррупции, а также обнищания населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Атака террористов на иракский Ханакин: есть погибшие