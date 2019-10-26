Рига, , 19:11 — REGNUM Лидером партии «Согласие» («Saskaņa») на съезде был избран Янис Урбанович, который «привел в политику» Нила Ушакова. Об этом пишет LSM.

По данным портала, кандидатура многолетнего руководителя парламентской фракции «Согласие» в Сейме Латвии получила поддержку 218 делегатов. Оппоненты Урбановича — Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов набрали 49 и 18 голосов соответственно. Разговоров о «коррупционных скандалах» прежнего лидера, экс-мэра Риги, ныне депутата Европарламента Ушакова не было.

Отмечается, что у нового лидера партии пять заместителей, в их число вошли соперники в выборной гонке Домбровский и Морозов, мэры Резекне Александр Барташевич и Даугавпилса Андрейс Элкснис, а также руководитель фракции Согласия в Думе Риги Анна Владова.

Нил Ушаков, признав допущенные при руководстве «Согласием» ошибки, был избран в думу партии. Таким образом, можно сказать, что съезд «Согласия» закончился согласием. Займёт ли партия с новым лидером принципиальную, для своего базового избирателя, позицию в вопросах ассимиляции пока непонятно.