Киев, , 18:28 — REGNUM Представители раскольников из «Православной церкви Украины» штурмом взяли Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ), об этом 26 октября сообщается в пресс-службе УПЦ.

Как отмечается в представительстве религиозного учреждения, рано утром 26 октября произошел силовой захват храма.

«По словам очевидцев, к церкви подъехали несколько автомобилей с молодыми людьми из соседних населенных пунктов. Они выломали металлические двери и захватили религиозные сооружения, принадлежащие общине УПЦ и являющиеся памятником архитектуры», — отмечается в пресс-службе УПЦ.

Также отмечается, что нападение возглавлял бывший председатель Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук. Очевидцы преступления вызвали наряд милиции, которая будет разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве была создана «Православная церковь Украины», опорной базой которой выступили несколько раскольничьих группировок. Ранее здесь действовала единственная каноническая организация — Украинская православная церковь.

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