26 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 18:15 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов не раз указывал необходимость внесения изменения в статью 210 Уголовного кодекса (УК) об организации преступного сообщества или участия в нем. С этим предложением в этом году он обращался и к Президенту Владимиру Путину. По мнению Титова статью необоснованно вменяют в вину предпринимателям, для того, чтобы иметь возможность содержать их под стражей сверх года, добиваясь признания вины. Титов указывал на рост в последнее время числа дел с применением ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении экономических преступлений. Бизнес-омбудсмен подчеркивал, что ст. 210 вносилась в УК для преследования мафиозных кланов, но не бизнесменов. В то же время еще в 2017-м году Владимир Путин поручил разработать программу выявления картелей и пресечения их деятельности.

Скользкий путь декриминализации

И тут, как часто у нас бывает, что-то пошло не так. Отдельные депутаты то ли неправильно восприняли призывы Титова, то ли решили использовать их в своих корыстных целях — для лоббирования интересов, возможно близких к ним бизнесменов. А Федеральная антимонопольная служба и вовсе решила, что, очевидно, лучшим средством выявления картелей и пресечения их деятельности является все та же отмена уголовной ответственности. Видимо, таким образом ФАС больше отреагировал на призыв крупных бизнес-объединений, которые в прошлом году обращались к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой об отмене уголовной ответственности за картельные соглашения. С учетом того, что экономический рынок России все больше захватывают глобальные корпорации и образуются крупные российские холдинги, которые способны диктовать свои условия стране и потребителям, предложение антимонопольщиков, призванных противостоять сговору выглядит более чем странно.

Напомним, в конце июля прошлого года издание РБК сообщало о том, что три крупнейших деловых объединения направили Дмитрию Медведеву обращение, подписанное президентом ТПП Сергеем Катыриным, президентом РСПП Александром Шохиным и президентом «Деловой России» Алексеем Репиком о рассмотрении возможности полной декриминализации картельных соглашений. Если это невозможно, то президенты объединений указали в своей просьбе хотя бы увеличить масштабы ущерба, который может повлечь уголовную наказуемость. Видимо, ФАС оказался более благосклонным и предлагает исключить уголовную ответственность, о чем сообщил на днях портал «Вести Экономика».

Схема, благодаря которой ФАС «дошел» до решения по либерализации мер пресечения деятельности картелей оказалась банальной — сначала ФАС разработал пакет законопроектов, которые предусматривали увеличение максимального срока лишения свободы за участие в картеле с 3-х до 4-х лет, а при условии картельного сговора, совершаемого членами совета директоров или мажоритарными акционерами — до 8-ми лет. В случае же, если сговор осуществляется организованной группой или с причинением особо крупного ущерба или с извлечением дохода в особо крупном размере или с применением насилия, либо его угроз, лишение свободы могло достигать 10-ти лет. Конечно же, подобное ужесточение, впрочем, как и в принципе — существование в законодательстве самого инструмента уголовной наказуемости не могло не вызывать обеспокоенность капиталистов — крупных акционеров и членов совета директоров их компаний, потому бизнес-объединения, вероятно, и решили побеспокоить Дмитрия Медведева возможными грядущими проблемами капиталистов, сводящих их ответственность к минимуму.

А для борьбы с картелями, ФАС запрашивал для себя инструмент, доступный сегодня только налоговикам, таможенникам и, конечно, правоохранительным органам. Этот инструмент — возможность изъятия документов предприятия, получения объяснений представителей компаний и материалов оперативно-розыскной деятельности, в том числе знакомство с материалами, составляющими охраняемую законом тайну, персональными данными и данными об абонентах услуг связи. Возникает вопрос — не слишком ли много полномочий на себя хочет принять ФАС, не имея при этом правовых норм, которые предусматривали бы соответствующую ответственность ФАС при появлении у службы таких полномочий, ведь те же правоохранительные органы несут подобную ответственность за совершаемые действия??? Не слишком ли много у нас в стране появилось организаций, которые пытаются завладеть полномочиями правоохранительных органов. Тот же ЦБ не раз переходил границу при зачистке банковского рынка!

Что касается гуманизации 210-й статьи, то, как пишет портал «РАПСИ», в Государственную думу внесен законопроект, ограничивающий сферу применения статьи 210 Уголовного кодекса РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Автор инициативы — член думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов предлагает установить запрет дополнительной квалификации по статье 210 УК РФ действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в отдельных преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства. Шайхутдинов предлагает дополнить статью примечанием о том, что действие статьи 210 УК РФ не распространяется на преступления, проходящие по статьям 159−160, 165, 171−183, 185−185.6, 193, 193.1, 194−201 Кодекса. Таким образом, член думского комитета фактически предлагает изменить признаки преступного сообщества. В случае принятия этих поправок так будет квалифицироваться только объединение для тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, преступлений против общественной безопасности, порядка и власти.

Эксперты указывают, что да — статья 210 УК РФ часто применялась и по отношению к мелким бизнесменам, однако редакцию нового законопроекта нельзя было бы применить уже к владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, экс-министру Михаилу Абызову, бывшим руководителям Тольяттинского азотного завода Владимиру и Сергею Махлаям и многим другим группам, наносящим серьезный ущерб кражами в миллиардных размерах.

Издание публикует мнение члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло:

«Вопрос неоднозначный. С одной стороны, действительно данная статья используется для давления на бизнес и решения имущественных конфликтов. С другой — мы видим, как преступники, годами похищавшие миллиарды, получают минимальные сроки. Соответственно, перед законодателем стоит сложная задача: пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно видимо вводить как квалифицирующий признак размер ущерба, при котором может применяться статья 210 УК РФ — например, в размере минимум 100 миллионов. Но полностью отменять ее действие, наверное, весьма преждевременно. И конечно, важную роль тут играет суд. Никакие поправки в законодательство не будут работать, пока у суда есть возможность и соблазн двойного толкования по таким крупным делам».

Вот так вот отдельные депутаты берут на вооружение плач и стон мелкого бизнеса, призывы бизнес-омбудсмена по изменению подходов к рассмотрению дел, в которых направо и налево суды причисляют предпринимателей к организованным сообществам, а действительно организованные сообщества могут либо избегать наказания, либо отделываться минимальной ответственностью. Эксперты уже задаются вопросом — не приведет ли гуманизация 210-й статьи в варианте, предложенномРифатом Шайхутдиновым к тому, что преступники, которые спланировано организованными группами, часто с применением коррупционных методов, разворовывают имущество крупных предприятий на протяжении ряда лет, получат законодательный иммунитет?!