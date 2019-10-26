Ташкент, , 18:07 — REGNUM Из государственного бюджета коммерческим банкам Узбекистана было выделено 8,4 триллиона сумов на финансирование программ, 400 миллионов долларов на пополнение оборотных средств, 1,7 миллиарда долларов на увеличение уставного капитала. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и посвященного инвестиционной активности банков.

«В целом, за последние два года на повышение капитализации банков выделено государственных средств на 3,3 миллиарда долларов», говорилось на совещании.

Президент подверг критике неэффективное использование этих средств, слабый уровень работы банков по содействию реализации перспективных проектов и созданию новых рабочих мест, увеличению доходов клиентов и самих банков.

«К примеру, более половины кредитных ресурсов частных банков формируется за счет депозитов, а в государственных банках этот показатель составляет около 10 процентов. Более 50 процентов кредитного портфеля государственных банков приходится на долю 5 крупных государственных предприятий. Все еще используется устаревшее программное обеспечение, вследствие чего качество банковских услуг не соответствует современным требованиям», отмечалось на совещании.

Отмечалось, что на сегодня 70 процентов депозитов в банках — краткосрочные вклады, а 90 процентов кредитов выданы на долгий срок. В некоторых банках текущие расходы на 60−70 процентов превышают доходы.

«Отныне банки в вопросе привлечения ресурсов должны сами тянуть свою телегу. Только так они смогут стать финансовым институтом с современной системой управления, соответствующим рыночным условиям», предупредил президент.