Тегеран, , 18:11 — REGNUM 26 октября министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что США используют устаревшие методы давления на Иран, отказываясь выдавать визы его представителям для участия в международных форумах. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Министр экономики объявил о том, что он бойкотирует Ежегодное заседание Всемирного банка в 2019 году в Вашингтоне из-за отказа США выдать визу председателю Центробанка ИРИ Абдольнасеру Хеммати и сопровождающей его делегации.

Фархад Дежпасанд назвал данный жест США «неуважением к иранской нации». Он также отметил, что Иран разочаровывал своих врагов весь прошедший год и будет продолжать это делать в следующем.