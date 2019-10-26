Тегеран, , 18:17 — REGNUM 25 октября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Рябковым заявил, что Тегеран поддерживает любые инициативы по урегулированию кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но только в том случае, если они реализуемы. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иранский дипломат предупредил остальные стороны «ядерной сделки» о том, что осталось мало времени для того, чтобы спасти соглашение.

Он раскритиковал неспособность ЕС выполнять свои обязательства по СВПД после выхода из договора США, отметив, что если Европа не предпримет необходимые меры в ближайшее время, то Иран продолжить частично приостанавливать выполнение СВПД.

«Путь для дипломатии по-прежнему открыт, однако он становится все более тернистым», — подчеркнул Аббас Арагчи.