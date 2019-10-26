Киев, , 17:48 — REGNUM Марш за легализацию медицинской марихуаны, участие в котором приняли около 200 человек, прошел в столице Украины 26 октября. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Участники мероприятия, собравшиеся возле здания правительства страны, требовали легализовать медицинскую марихуану для «лечения» определенных болезней.

Журналисты телеканала отмечают, что участники акции призывали продавать марихуану на территории страны только по рецепту врача.

Ранее на странице мероприятия «Конопляный марш свободы 2019 — Just Do It!» в социальной сети Facebook сообщалось, что проведение так называемого «конопляного марша свободы» запланировано в Киеве на 26 октября.

Организаторы мероприятия отмечали, что данное шествие пройдет по так называемому правительственному кварталу.

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