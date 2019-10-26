Тегеран, , 17:58 — REGNUM 25 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на конференции в Тегеране, заявил, что будущее международных отношений находится «в руках многосторонней дипломатии», потому что только коллективно преодолевая проблемы, государства смогут выжить в современном мире. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Мохаммад Джавад Зариф осудил односторонний подход к международным отношениям, который выбрали США и западные страны, отметив, что большинство политических процессов происходит в развивающемся мире, и интересы остальных стран нельзя игнорировать.

По словам министра, США и Европа не могут и не должны диктовать другим странам как решать проблемы.

«Навязывание своей воли другим народам создает угрозу для всего мира», — заявил Зариф.

Дипломат подчеркнул, что Иран всегда выступал за многостороннее решение проблем, выступая против воли США и Запада.