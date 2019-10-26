Рига, 26 октября 2019, 17:45 — REGNUM В столице Латвии, городе Рига вандалы осквернили памятник воинам-освободителям, об этом 26 октября сообщает LENTA.
Преступники написали на памятнике, воздвигнутом в честь победы над нацистскими бандитами, слово «оккупанты» на латышском языке.
Правоохранительные органы Риги не имеют информации о совершенном злодеянии, однако пообещали выяснить обстоятельства произошедшего.
Напомним, мемориал воинам-освободителям в Риге был возведен в 1980-х годах. Здесь в честь Дня Победы собираются сотни тысяч граждан, однако сторонники ультраправых взглядов негативно относятся к подобным акциям.
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