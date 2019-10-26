Тегеран, , 17:56 — REGNUM 24 октября командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами, выступая в городе Ясудж, заявил, что Иран уничтожал своих врагов на земле, в воде и воздухе, что говорит о его огромном сдерживающем потенциале. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, иранская оборонная мощь «унижает» врагов Исламской республики, и они терпят поражение на «всех фронтах».

Хоссейн Салами отметил, что сейчас враги понимают, что с иранской нацией бороться бесполезно, поэтому они вряд ли предпримут какие-либо агрессивные действия.

Командующий отметил, что задача КСИР — не только отражение военной агрессии, но и «сдерживание любой враждебности по отношению к Ирану», например, экономического терроризма США.