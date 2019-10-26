Йошкар-Ола, , 16:27 — REGNUM Конкурс на пост мэра Йошкар-Олы запланирован на 30 октября. Прием документов от кандидатов завершился 23 октября, однако до настоящего времени кандидатуры участников конкурса не раскрываются.

В Положении о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского округа «город Йошкар-Ола» в редакции от 4 сентября 2019 года указано, что «конкурс является открытым по составу участников».

В то же время в пресс-службе городского парламента отказываются комментировать перечень кандидатур, ссылаясь на положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации, уточняет портал «ВНД».

Отметим, что кандидаты сначала должны пройти собеседование с членами конкурсной комиссии и представить свою программу развития Йошкар-Олы. После чего не менее чем из двух кандидатур мэра города утвердят своим решением депутаты горсобрания.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в статусе временно исполняющего обязанности главой Йошкар-Олы является Евгений Маслов, полномочия которого истекают в конце октября.

Он был избран на этот пост 28 декабря 2015 года депутатами горсобрания. До этого он являлся и.о.мэра Волжска.

Маслов стал главой после Павла Плотникова, который в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), а также по ч. 4 и 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

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