26 октября 2019 | Время чтения 4 мин

В ночь с 27 на 28 сентября 1978 года в Ватикане при странных обстоятельства скончался папа Иоанн Павел I, чей понтификат продлился всего 33 дня. После смерти папы появились версии о его убийстве. Святой престол все опровергал. Но вот на днях о заговоре против понтифика заговорил известный американский гангстер. И если Иоанна Павла I действительно убили, что случилось на самом деле с митрополитом Никодимом (Ротовым), который скончался во время аудиенции у понтифика?

Станислав Стремидловский, , 15:25 — REGNUM



Папа Иоанн Павел I Passaggilenti.com

Американский гангстер Энтони «Плутон» Раймонди сделал на днях сенсационное признание. Он заявил, что причастен к убийству папы Римского Иоанна Павла I в 1978 году. Подробности 68-летний член семьи Коломбо, одной из пяти итальянских мафиозных семей в Нью-Йорке, представил в своей автобиографической книге «Когда пуля попадает в кость», сообщает американский таблоид The New York Post.

По данным издания, эта история началась с того, что крестного отца Чарльза «Счастливчика» Лучано попросил о помощи архиепископ Пол Марцинкус, уроженец штата Иллинойс, чей отец сбежал из Литвы в США в 1914 году, чтобы избежать призыва в российскую армию. Марцинкус являлся президентом Института религиозных дел (IOR), более известного общественности, как Банк Ватикана. Этот пост он занимал с 1971 по 1989 годы. Причем, уже 24 апреля 1973 года монсеньор был допрошен в своем офисе федеральным прокурором Уильямом Аронвальдом и главой отдела по борьбе с организованной преступностью и рэкетом министерства юстиции США Биллом Линчем о возможной причастности к поставке Ватикану фальшивых облигаций на сумму в 14,5 миллиона долларов в июле 1971 года. Но главные события начались после того, как 6 августа 1978 года скончался папа Павел VI и кардиналы 26 августа избрали новым понтификом патриарха Венеции Альбино Лучано, чье правление продолжалось всего 33 дня. По словам Раймонди, новый папа угрожал разоблачить финансовую аферу, после чего «около половины кардиналов и епископов в Ватикане сели бы в тюрьму». Речь шла о мошенничестве с акциями таких американских компаний, как IBM, Sunoco и Coca-Cola.

Марцинкус организовал заговор. В ночь с 27 на 28 сентября 1978 года, вспоминает Раймонди, он стоял в коридоре возле покоев папы. Марцинкус отнес Иоанну Павлу I чашку чая, куда был подсыпан валиум. Затем, рассказывает гангстер, монсеньор набрал в пипетку цианистый калий, вставил ее в рот папы и крепко сжал. Затем папский помощник поднял шум, закричав: «Папа умирает!». Марцинкус и его сообщники, итальянский куриальный кардинал Пьетро Палаццини и португальский кардинал Антониу Рибейру, как ни в чем не бывало ворвались в покои понтифика. Был вызван врач, который постановил, что Иоанн Павел I перенес смертельный сердечный приступ. «Я делал много вещей в свое время, но я не хотел быть там в комнате, когда они убили папу. Я знал, что это купит мне билет в один конец в ад», — подчеркнул Раймонди. По его словам, мистический страх испытывали и заговорщики. Они использовали валиум и цианистый калий, чтобы безболезненно убить понтифика и «выслужиться» в загробной жизни, утверждает гангстер. Чтобы доказать на том свете, что Иоанн Павел I не страдал, Марцинкус, Палаццини и Рибейру «нуждались во мне, чтобы свидетельствовать перед Богом». Правда, подтвердить слова Раймонди, который сегодня борется с раком, некому — все перечисленные лица давно мертвы.

Однако его книга, судя по всему, способна возобновить дискуссию о том, что же произошло в сентября 1978 года в Ватикане. Ведь по сложившейся традиции тело Иоанна Павла I не вскрывали и забальзамировали, в то время как гангстер уверен: если проведут эксгумацию, то даже сейчас обнаружат следы яда в теле папы. Правда, специалисты говорят, что бальзамирование полностью уничтожает следы токсинов. ранее, опираясь на некоторые «странности», британский журналист и писатель Дэвид Яллоп в 1984 году выпустил расследование, в котором заявлял, что понтифик был отравлен неизвестным ядом. Ватикан выступил с опровержением, после чего Яллоп попросил ответить на ряд конкретных вопросов, но в ответ была тишина. В отравлении тогда подозревали не одного лишь Марцинкуса. Очень много сомнений вызывала личность президента секретной масонской ложи П-2 Личо Джелли по прозвищу «Кукольник», который возглавил ложу в 1967 году, в начале 1980 годов список ее членов был опубликован итальянской прессой, после чего правительство Италии ввело запрет на «тайные организации». Лишь в 2017 году в свет вышла книга «Папа Иоанн Павел I: хроника одной смерти», в которой опровергалась версия о насильственной смерти понтифика. Вместе с тем, издание не скрывало, что после внезапной кончины Иоанна Павла I у многих кардиналов возникли подозрения по поводу ее причин, а члены созванного конклава задавали врачам вопросы, допускают ли они вмешательство извне.

Нас же в России откровения Энтони «Плутона» Раймонди могут заинтересовать в связи с загадочной кончиной председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Никодима (Ротова). Митрополит умер во время аудиенции у Иоанна Павла I в Ватикане, куда он прибыл 5 сентября в 10-м часу утра. По свидетельствам очевидцев, глава ОВЦС выглядел очень усталым, с ним случился сердечный приступ. Как писал «Журнал Московской Патриархии», «папа прочитал отходные молитвы и молитву об отпущении грехов. Прибыл государственный секретарь кардинал Иоанн Вилло и также совершил молитву у тела почившего митрополита». Этот инцидент, писал Яллоп, широко обсуждали в Ватикане после смерти папы — гулял слух, что митрополит Никодим выпил чашку кофе, предназначенную для понтифика. И если гангстер Раймонди рассказал в своей книге правду об обстоятельствах убийства Иоанна Павла I, неизбежно возникает вопрос: возможно, правы те, кто отказываются инфаркт русского епископа считать случайностью? Возможно, сперва на нем, вольно или невольно, заговорщики и опробовали свою дьявольскую смесь? Кто бы знал правду…