Москва, , 15:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе заседания члены Совета безопасности России детально обсудили реализацию договоренностей Москвы и Анкары по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, что российскому лидеру удалось добиться от Турции остановки ее военной операции на северо-востоке Сирии и укрепить позиции официального Дамаска в этом регионе, а также пошатнуть позиции американцев.

«Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по реализации меморандума, согласованного между лидерами России и Турции, и по ситуации в Сирии», — сказано в сообщении пресс-службы президента России.

В заседании Совбеза участвовали: глава правительства России Дмитрий Медведев, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел и обороны, директор ФСБ и Службы внешней разведки.

Также на заседании Путин рассказал членам Совбеза о содержании своих контактов на полях завершившегося в Сочи саммита Россия — Африка.