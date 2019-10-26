Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге на сцене Дома журналистов состоялось открытие III «Ломоносовской ассамблеи» — череды мероприятий, которую проводит Архангельская область для подведения значимых итогов года.

Идея впервые вынести ассамблею за границы региона принадлежит представительству Архангельской области в Санкт-Петербурге.

«Мы здесь являемся своеобразным маленьким островком для всех жителей области и сегодня посчитали необходимым поддержать наших студентов-первокурсников, поступивших в петербургские вузы. Ведь им сейчас тяжелее всего. И мы очень благодарны губернатору Игорю Анатольевичу Орлову, который сразу откликнулся на нашу идею приехать лично, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с молодыми земляками», — пояснила ИА REGNUM руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова.

По ее словам Санкт-Петербург является основной точкой притяжения для выпускников архангельских школ. Например, только в этом году первокурсниками СПбПУ Петра Великого стали 96 абитуриентов, в БГТУ «Военмех» поступило 44 человека, традиционно много молодых людей ежегодно поступает в СПбГУ, ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова и другие учебные заведения.

На самой встрече молодые люди, представляющие десять ведущих петербургских вузов, имели возможность напрямую задать любой вопрос Игорю Орлову, а сам он сразу обозначил со сцены: «Моя миссия как губернатора — это вопрос вашего достойного возвращения в Архангельскую область».

Для этого, по его словам, есть все основания, включая заработную плату в 50−70 тысяч рублей для молодого специалиста.

«Нам нужны, помимо классических бюджетных профессий (в области образования, здравоохранения, социальной помощи), еще и строители, поскольку эта отрасль находится в глубочайшем кризисе, огромная потребность также в инженерах, занимающихся добычей полезных ископаемых, переработкой леса, кораблестроением, теплоэнергоснабжением, локальной энергетикой», — перечислил потенциальные вакансии архангельский губернатор.

Среди федеральных инициатив, направленных на улучшение студенческой жизни, Игорь Орлов назвал свои предложения приравнять нынешнюю стипендию к прожиточному минимуму, а также возвращение советского опыта распределения молодых специалистов (как минимум в сфере здравоохранения и образования).

И хоть положительного ответа от российского правительства он пока не добился, но и дальше намерен продвигать свои идеи.

Предельно откровенен был губернатор и при ответах на вопросы о своем студенчестве. Собравшиеся смогли узнать, что Игорь Орлов считает свою учебу в Ленинградском институте авиационного приборостроения лучшим временем в жизни; что всегда получал повышенную стипендию, а после первого стройотряда заработал 900 рублей (в то время, как его бабушка получала пенсию в 8 рублей); что его лучшие друзья (включая жену) также из студенческой юности.

Свою первую работу в Северодвинске Архангельской области выбрал на распределении по совокупности преимуществ: «Зарплата хорошая, жилье давали быстро и большие возможности карьерного роста в системе оборонно-промышленного комплекса», — пояснил он решение и пожелал собравшимся, чтобы «этот период стал временем больших открытий и большого движения вперед».

Архангельский губернатор также принял участие в начинающейся акции «Читаем Абрамова всей страной», которая будет широко проводиться в следующем году по случаю 100-летия со дня рождения русского писателя Федора Александровича Абрамова. Со сцены «Домжура» вместе с председателем Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмилой Фомичевой он прочитал отрывок из произведения знаменитого архангелогородца.

В заключение руководитель архангельского представительства в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова пригласила первокурсников вступить в «Клуб друзей Архангельской области», поскольку: «Вы должны знать, что в любой ситуации мы придем к вам на помощь».