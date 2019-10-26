Севастополь, 26 октября 2019, 14:17 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев возглавил Севастопольское региональное отделение «Единой России», решение было принято по итогам IX конференции реготделения партии 25 октября. На этом посту он сменил Дмитрия Саблина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев ранее поддержал инициативу глав 13 регионов возглавить региональные отделения «Единой России».
Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2019 года, сменив Дмитрия Овсянникова.