Севастополь, , 14:17 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев возглавил Севастопольское региональное отделение «Единой России», решение было принято по итогам IX конференции реготделения партии 25 октября. На этом посту он сменил Дмитрия Саблина.

«Ресурс партии невозможно переоценить. Мы все вместе должны сделать так, чтобы то, что мы задумали, было выполнено и все наказы превратились в конкретные дела», — сказал Развожаев, комментируя своё назначение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев ранее поддержал инициативу глав 13 регионов возглавить региональные отделения «Единой России».

Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2019 года, сменив Дмитрия Овсянникова.