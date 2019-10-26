Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Американская компания Conti International намерена продать свои акции в проекте строительства глубоководного порта Анаклия и покинуть Консорциум. Об этом 26 октября заявил «Интерпрессньюс» представитель Conti International Колин Вибл.

«Решение покинуть «Консорциум Анаклии» мы приняли в начале года. Об этом мы сообщили и Консорциуму. Несколько месяцев же назад это было объявлено и стало известным. После этого наше решение не менялось»

Ранее 25 октября Консорциум развития Анаклии, акционером которого с самого начала была Conti International, заявил, что американская компанияпередумала покидать проект строительства в Грузии глубоководного порта Анаклия и решила остаться акционером и участником этого проекта.

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