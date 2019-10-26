Львов, Украина, 26 октября 2019, 14:01 — REGNUM В Донецке и Луганске «нет гражданских», там есть «сепаратисты и оккупационная администрация». Об этом 24 октября в эфире программы «Говорит великий Львов» на местном телеканале НТА заявил бывший депутат Львовского городского совета от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юрий Михальчишин.
ИА REGNUM напоминает, ранее бывшая депутат Рады от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ирина Фарион назвала русскоговорящее население Украины «путиноидами».
Экс-депутат Рады назвала русскоговорящих жителей Украины «путиноидами»