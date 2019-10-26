Львов, Украина, , 14:01 — REGNUM В Донецке и Луганске «нет гражданских», там есть «сепаратисты и оккупационная администрация». Об этом 24 октября в эфире программы «Говорит великий Львов» на местном телеканале НТА заявил бывший депутат Львовского городского совета от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юрий Михальчишин.

«Почему мы не говорим, что Донецк пустой, там нет людей. Там реально гражданских почти нет, там всё мёртвое. Умер Донецк, забудьте про Донецк до 2014 года и Луганск. Это города-привидения, там военная инфраструктура, там сепаратисты и оккупационная администрация, и те, кто с ними коллаборационирует — всё. Люди выехали, их сегодня во Львове больше, чем в Донецке, они в Киеве, они в Днепре, кто-то в Россию поехал на заработки…», — отметил националист.

ИА REGNUM напоминает, ранее бывшая депутат Рады от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ирина Фарион назвала русскоговорящее население Украины «путиноидами».

Экс-депутат Рады назвала русскоговорящих жителей Украины «путиноидами»