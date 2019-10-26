Ташкент, , 12:50 — REGNUM США безвозмездно передали узбекским таможенным органам 23 единиц досмотровых комплектов «СТ-40», предназначенных для поиска и обнаружения контрабанды в труднодоступных местах автомобилей и других транспортных средств, говорится в сообщении Гостаможенного комитета республики.

Оборудование передано по линии программы Госдепартамента США «Экспортный контроль и безопасность границ» (EXBS). Программа «Экспортный контроль и безопасность границ» является инициативой Госдепартамента США и предоставляет практическое содействие по различным направлениям согласно нуждам Узбекистана. Помощь предоставляется государственным органам, задействованным в вопросы безопасности границ, экспортного контроля и расследования в области распространения оружия массового уничтожения.

Цель программы — содействовать этим органам в целях улучшения их способности в расследовании, предотвращении незаконного распространения оружия массового уничтожения и стратегической технологии. На сегодняшний день в рамках данной программы предоставлено технических средств на общую сумму около 5 миллионов долларов, а также организованно более 30 семинаров, тренингов, конференций и прочих учебных мероприятий, как на территории республики, так и за границей, в которых приняло участие более 200 сотрудников ГТК Республики Узбекистан.