Киев, , 12:43 — REGNUM Пребывание Тимофея Милованова на должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обижает «меня как гражданина». Об этом 24 октября в программе «Вечерний прайм» на телеканала 112 Украина заявил украинский политический эксперт Дмитрий Спивак.

Эксперт отметил, что существует три критерия по которым можно оценить профессионализм того или иного чиновника. Первый из них — кем человек был до того как вступил на занимаемую им должность. Спивак отметил, что если речь идет об экономике, то в первую очередь нужно учитывать, что чиновник ранее «восстановил…завод, отрасль какую-то». Второй критерий — это планы, с которыми политик пришел на должность. Третий критерий, как отметил эксперт, — это промежуточный результат.

«За месяц у министра экономики три промежуточных результата. Первое, он сказал: «ничего не понимаю в экономике». Второе он сказал: «не читаю книги и никому не советую». Третье, что он сказал — что выступление «95 квартала» с номером про Гонтареву убило инвестиционный рейтинг в Украине. И четвертое он типа пошутил и говорит, да «он-дебил», — отметил эксперт.

Спивак отметил, что от Тимофея Милованова требуется озвучить план развития экономики Украины, а не «заниматься хренотенью». Также политолог напомнил ведущему передачи о его просьбе обойтись в эфире «без обид», на что ответил, что пребывание Тимофея Милованова на должности министра экономики Украины «это обида меня как гражданина этого государства».

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что по его ощущению Украина находится на «пороге экономического прорыва».

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