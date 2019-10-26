26 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Все свидетельствует о том, что решение МОК принято окончательно и к неожиданной радости жителей северного острова Хоккайдо столь важные и интересные соревнования пройдут не в Токио, а в Саппоро, кстати, тоже олимпийском городе, где в 1972 году проходили Олимпийские игры, правда не летние, а зимние.

Анатолий Кошкин, , 12:22 — REGNUM Провокационно предложившая провести часть соревнований Токийской Олимпиады на русских Курилах, которые-де тоже «японская территория», губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ не может успокоиться и продолжает возмущаться решением Международного олимпийского комитета (МОК) перенести марафон и спортивную ходьбу из слишком жаркого в середине лета Токио в северный Саппоро — административный центр острова Хоккайдо. Однако, как отмечает японская газета The Japan Times, МОК твердо стоит на своем решении из соображений заботы о здоровье участников Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Япония

Отчасти Коикэ можно понять. Ведь весьма популярный в Японии марафон могут воочию наблюдать, стоя вдоль трассы забега, множество жителей столицы и гостей Олимпиады, которым не достанется билетов на стадионы и спортивные площадки.

«Местные муниципалитеты, власти и граждане с нетерпением ждали этих событий и очень усердно готовились к ним… Все мы разочарованы столь неожиданным решением без объяснений о переносе марафона и спортивной ходьбы (в другой город)», — с горечью говорит губернатор.

Однако объяснять тут особенно нечего. В конце июля — начале августа, когда пройдет по плану Токийская Олимпиада, температура в сплошь залитом асфальтом городе значительно превышает 30 градусов по Цельсию, а вдобавок ситуация усугубляется высокой влажностью, что создает для выкладывающих все силы для победы спортсменов реальную опасность здоровью и даже жизни.

Президент МОК Томас Бах дал поручение председателю Координационного комитета МОК Джону Коутсу встретиться с губернатором и объяснить ей, что решение о переносе мероприятий в Саппоро было принято после того, как высокие температуры и влажность значительно ослабили марафонцев и других спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе (Катар) проходившем с конца сентября по начало октября.

Разъясняя причины принятого решения, Коутс заявил журналистам, что нет никаких шансов на то, что мероприятия пройдут в Токио. «Дело не в том, настаивает ли город. Решение принято», — сказал Коутс журналистам по итогам встречи с Коикэ. «Исполнительный совет МОК несет ответственность в соответствии с Олимпийской хартией, требующей всегда в первую очередь заботиться о спортсменах», — добавил высокопоставленный чиновник МОК. Он обещал возместить ущерб и потери от переноса соревнований по марафону и спортивной ходьбе, в частности вернуть стоимость уже купленных билетов, провести в Токио чествование медалистов в этих видах спортивных соревнований, как и победителей состязаний по парусному спорту в Эносиме и велоспорту в Идзу.

Как сообщило информационное агентство Kyodo News, власти Токио не сдаются и сделали встречное предложение: для проведения марафона и спортивной ходьбы в столице провести их в три часа утра, вернее ночи, прежде чем начнется дневная жара. Однако во время встречи с представителями администрации города Коутс настаивал на том, что проведение спортивных мероприятий до восхода солнца будет невозможно из-за проблем видимости для спортсменов и зрителей, а также для медицинского персонала и средств массовой информации, которые используют вертолеты для освещения таких соревнований.

Все свидетельствует о том, что решение МОК принято окончательно и к неожиданной радости жителей северного острова Хоккайдо столь важные и интересные соревнования пройдут не в Токио, а в Саппоро, кстати, тоже олимпийском городе, где в 1972 году проходили Олимпийские игры, правда не летние, а зимние.