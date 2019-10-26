Москва, , 12:11 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находится российская гражданка Мария Бутина, приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Мария Бутина Pavel Starikov

Бутина отбыла тюремный срок в США по сфабрикованному против нее уголовному делу о шпионаже. После отбывания срока власти США выслали её из страны.

В Россию Бутина прилетела рейсом SU 111. Уже в самолете она дала интервью, в котором сказала, что прежде всего хочет вернуться к семье и «сказать спасибо всем», кто ее поддерживал.

В аэропорту Бутину встречал ее отец, который прилетел из Барнаула.