Москва, , 13:46 — REGNUM Возможность, что она предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, не исключила Мария Бутина, прибывшая на родину после тюремного заключения в США. Об этом она сообщила в интервью Sputnik и RT по дороге в Москву.

Как пояснила Бутина, пока она предпочитает не говорить о том, что собирается делать, так как это нужно обсудить с семьёй. Тем не менее, Бутина уточнила, что не оставит просто так этот вопрос, «потому что это вопрос принципа».

Освобождённая гражданка России Мария Бутина прилетела рейсом SU-111 из Майями. В США Бутина отбыла 18-месячный срок в тюрьме по обвинению за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. После отбывания срока наказания власти США выслали её из страны.

В аэропорту Марию Бутину встретили родные, прилетевшие в Москву из Барнаула.

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