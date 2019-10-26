Москва, , 11:39 — REGNUM В Совфеде отметили стабильность интересов США во Вьетнами, Ираке и Сирии — деньги, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Защита демократических ценностей, предотвращение гуманитарных катастроф, обеспечение торжества норм международного права и другие высокие материи — все это лишь для отвода глаз, своего рода прикрытие действий США в других странах», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

На самом деле во главу угла поставлен материальный интерес, грубо говоря, бабло, говорит сенатор.

«Так было и в 60−70-х годах прошлого века во Вьетнаме, и в начале этого века в Ираке. Так происходит и сейчас в Сирии. Ничего не меняется», — сказал Клинцевич.

Американские государственные органы ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 млн долларов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.