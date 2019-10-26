26 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Скоро Грузии придется коррелировать свои устремления с новой ситуацией, которую создает президент Франции Эммануэль Макрон, призвавший отказаться от дальнейшего расширения Европейского союза. Игнорировать это не сможет ни одно правительство в Тбилиси. Ситуация очень серьезная, но предопределенная. И Грузии будет указано ее историческое геополитическое место.

Станислав Тарасов, , 11:25 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно на саммите в Брюсселе главы государств Европейского союза не смогли достичь единства в вопросе начала переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС. Возражения выразили Франция, Нидерланды и Дания. Главным противником дальнейшего расширения выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как пишет французская католическая газета La Croiх, президент «объяснил свое несогласие необходимостью реформирования процесса приема новых членов в Евросоюз, тем, что перед любым новым вступлением в ЕС нужно провести реформы, и нынешний процесс расширения больше не подходит». Напомним, что в августе Макрон, выступая перед послами республики Елисейском дворце, произнес историческую речь, заявив, что «эпоха доминирования стран Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений, когда на мировой арене укрепляются новые державы» и этот процесс «нуждается в глубоком переосмыслении». При этом он указал на «выдвижение в первые ряды Китая и России, которая добивается большего успеха в своей стратегии». Он также обозначил срыв реализации американского проекта глобализации и заявил, что Европа должна перестать быть «театром стратегической борьбы между США и Россией».

Все это напрямую относится к изменению старой концепции расширения и структурирования ЕС, отказ от прежней имперской логики, актуализирует проблему границ Европейского союза и, что особенно важно, фиксирует состояние хронического кризиса процесса евроинтеграции. К тому же Евросоюз, как «второй СССР», столкнулся с проблемой выравнивания экономического и социального развития самых богатых и самых бедных стран, а на восточных окраинах его уже, как говорится в одном официальном документе, «Брюссель не в состоянии поддерживать экономическую и социально-политическую стабильность» и «существует опасность переноса системного кризиса на всю Европу, который становится высоковероятным сценарием». Отсюда приостановка или долгосрочная ревизия политики расширения ЕС, особенно на Восток, где в «зале ожидания устроились такие страны, как Грузия и Украина». Поговорим сегодня о Тбилиси, перед которым выстраивалась перспектива членства в ЕС.

Грузию убеждали в том, что она является «неотъемлемой частью европейской культуры, истории и цивилизации». Но по факту дело дошло лишь до того, что под предлогом обозначения новой идентичности Грузию ввели в психологическое состояние мутаций, когда она стала чувствовать свою «исключительность» в Закавказье. Попутно Тбилиси связывал процесс интеграции в ЕС со вступлением в Североатлантический альянс, который должен был обеспечить безопасность страны перед лицом «агрессивной России». Сейчас Макрон говорит о необходимости «пересмотреть подход ко взаимодействию между Россией и ЕС», заявляет, что «Россия — европейская страна, Европа идет от Лиссабона до Владивостока». Грузинам же указывают, что «европейское солнце» для них будет восходить не на западе, а на севере, в России. И скоро «грузинские проблемы» перестанут быть обстоятельством, ограничивающим свободу действий Европы в отношении Москвы. Не случайно спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что «нормализация грузино-российских отношений является главной рекомендацией западных партнеров Тбилиси».

Впрочем, каков сценарий дальнейших действий Парижа на этих направлениях, до конца не известно. По мнению многих европейских экспертов, Макрон пытается реанимировать восходящую к президентству Франсуа Миттерана традицию восприятия Европы в форме концентрических кругов. Напомним, что в начале 1990-х годов, столкнувшись с требованиями поляков, венгров, чехов и других стран Центральной и Восточной Европы «вернуть их в Европу», Миттеран разработал план, по которому разместил Францию в центре маленького и тесно интегрированного западноевропейского Союза, поддерживающего экономические связи с восточными соседями. При этом Миттеран оставлял страны Центральной и Восточной Европы за пределами ЕС. Теперь Макрон формулирует эту идею следующим образом: Европа состоит из кругов: внутренний — из членов ЕС, объединенных единым рынком. Внешний включает страны, которые представлять собой «союз ценностей, демократических принципов и экономических свобод». Это Украина, Молдавия, Грузия, их наделяют почетный статус формальных членов «европейской семьи».

Как бы то ни было, по мнению известного европейского интеллектуала Жака Рупника, в задуманной новой архитектуре Европы дальнейшая политическая интеграция будет невозможна. Грузии в этом проекте ничего не светит, так как она не вписывается в предлагаемые понятия «разделительных линий» и «концентрических кругов». Парадокс ситуации в том, что когда Грузия «дозревала» до уровня Европы, стал разваливаться прежний проект европейской интеграции, а для президента США Дональда Трампа «новая» Европа находится примерно на двадцать третьем месте среди остальных американских приоритетов. Да и население ЕС, как констатирует германское издание Der Tagesspiegel, «не поддерживает идею о приеме новых стран в союз, за некоторым исключением». Тбилиси в этом списке нет. Увы, так уже было в начале 20-х годов прошлого века, когда Грузия, рванувшись в Европу, оказалась у разбитого корыта.

Так что скоро Тбилиси придется свои евроустремления коррелировать с новой ситуацией, которую создает Макрон. Игнорировать это в долгосрочной перспективе не сможет ни одно правительство в Тбилиси. Ситуация очень серьезная, но предопределенная. Грузии будет указано ее историческое геополитическое место. Вопрос только в том, как долго и насколько болезненно грузины будут расставаться со своей европейской мечтой, хотя интеллектуальные упражнения на тему, какой же все-таки цивилизации принадлежит Грузия, европейской или азиатской, будут продолжаться еще долго.