Тирана, , 10:57 — REGNUM Вечером 25 октября завершилась встреча премьер-министра Албании Эди Рамы с будущим премьер-министром Косово Альбином Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики не прокомментировали итоги встречи перед СМИ, однако на своей странице в социальной сети Facebook албанский премьер, не вдаваясь в подробности, рассказал, что темой обсуждения, помимо прочего, являлась координация работы двух правительств.

Напомним, 24 октября премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что намерен предложить своему новому косовскому коллеге создание специальных совместных министерств двух республик с целью улучшения отношений между двумя албанскими государствами.

В перерыве между переговорами политики пообщались с косовскими актерами, снимающими вместе с великим французским актером фильм «Я и Милошевич», посвященный событиям времен Югославских войн.

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