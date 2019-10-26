Тирана, , 10:56 — REGNUM С 25 по 27 октября в Тиране проходит Саммит по миру в Юго-восточной Европе. Девиз саммита — «Мир, безопасность и развитие человеческого потенциала в Юго-восточной Европе».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в саммите, проходящем под председательством премьер-министра Албании Эди Рамы, примут первые лица Албании, Косово и других государств Западных Балкан.

Саммит был организован Всемирной федерацией мира и стал частью серии мероприятий, проводящихся по всему миру с целью укрепления взаимозависимости, благополучия и универсальных ценностей.

В ходе данных мероприятий будет создан Высокий международный совет по миру, глобальное сообщество нынешних и прежних президентов и премьер-министров стран Европы и Ближнего Востока, целью которого будет являться диалог и сотрудничество с целью укрепления мира и человеческого развития.

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