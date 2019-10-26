Багдад, 26 октября 2019, 09:44 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака, об этом 25 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Иракский Курдистан
Иракский Курдистан
Иван Шилов

Военные обнаружили в районе Хафтанин на севере Ирака группу курдских повстанцев, которые отказались сложить оружие. В ходе перестрелки четверо курдов были обезврежены.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военнослужащими для обозначения как уничтоженного противника, так и захваченного в плен или добровольно сложившего оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, так как ведет борьбу за право создания собственной автономии в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Как Трамп, Путин и Эрдоган сообразили на троих в Сирии