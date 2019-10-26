Багдад, , 09:44 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака, об этом 25 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Иракский Курдистан Иван Шилов

Военные обнаружили в районе Хафтанин на севере Ирака группу курдских повстанцев, которые отказались сложить оружие. В ходе перестрелки четверо курдов были обезврежены.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военнослужащими для обозначения как уничтоженного противника, так и захваченного в плен или добровольно сложившего оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, так как ведет борьбу за право создания собственной автономии в рамках государства.

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