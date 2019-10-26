Багдад, , 09:40 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военную базу иракских вооруженных сил в городе Ханакаин, об этом 26 октября сообщает Kurdistan.ru.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает представитель местного муниципального совета Джалавлы Башир Абдулла, террористы совершили нападение на силовиков, а также мирных жителей указанного города. Были убиты по меньшей мере два человека.

Пока неясно были ли погибшие сотрудниками силовых ведомств, или мирными гражданами, однако отмечается, что местные жители присоединились к военным, чтобы отразить атаку террористов.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают вести активную борьбу против правительства страны.

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