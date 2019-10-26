Чернигов, Украина, , 11:03 — REGNUM Формула Штайнмайера не приведет к миру, так как «это не формула мира». Об этом 25 октября заявил бывший президент Украины Леонид Кучма, выступая после вручения стипендий благотворительного фонда «Украина» студентам Черниговского национального технологического университета, сообщает ИА Укринформ.

«Формула Штайнмайера к миру не приведет, потому, что это не формула мира», — отметил экс-президент Украины. Развивая мысль, бывший гарант Конституции пришел к выводу «а вдруг мы дожмем украинцев и они согласятся на нее (формулу Штайнмайера — ИА REGNUM) и мы развернемся… Это вообще «сдать нас с потрохами» так сказать», — подчеркнул экс-лидер Украины.

Кучма обратил внимание присутствующих на то, что при принятии каких-либо решений в отношении неконтролируемых Украиной территорий, нужно учитывать состояние инфраструктуры Донбасса, заявив фактически о полном разрушении региона и отметив, что на его восстановление потребуется как минимум «100 млрд евро».

Бывший украинский президент отметил длительность и сложность установления мира в Донбассе и подчеркнул, что немалую роль в этом процессе играет позиция лидеров европейских государств и президента США. Немалую роль Кучма отвел президенту США, назвав Соединенные Штаты страной «более-менее имеющей влияние на Россию».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Минске 1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма согласовал текст так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию ситуации в Донбассе. Это событие вызвало акции протеста в ряде городов Украины, организованные украинскими националистическими организациями и поддержанные некоторыми политиками.

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