Мадрид, , 07:39 — REGNUM «Задуманная как государственное представление, эксгумация диктатора Франсиско Франко привлекла к себе внимание всех каналов, какие только интересуются современностью. Отталкиваясь от этой мощной постановки, участие прессы в которой было возмутительным образом ограничено, они старались передать ощущение прозрачности, отрезвления и демократической ответственности, связанной со строгим выполнением закона», — пишет испанское издание La Vanguardia о церемонии, прошедшей 24 октября и прогремевшей на весь мир.

Тем не менее, несмотря на все усилия, «физическое и метафизическое» отклонение диктатуры от нормы и трагически нездоровая обстановка в Долине павших создали такой контраст между прошлым и настоящим, что иностранные корреспонденты окрестили его «экзотическим», чтобы не сойти с ума, подчеркивает СМИ.

Никто из тех, в чьей судьбе оставил след франкизм, не забудет 24 октября 2019 года. Но акценты даже испанские телеканалы расставили по-разному: кто-то не преминул обратить внимание на «ностальгирующих по франкизму» (которых на деле присутствовало меньше, чем репортеров, присланных о них говорить, иронично отмечает La Vanguardia), а кто-то, напротив, вспоминал о борьбе с диктатором, тоже оставшейся в прошлом.