Мадрид, , 07:35 — REGNUM Расследование, инициированное Национальной судебной коллегией Испании в отношении групп, связанных с каталонским движением за независимость и игравших ведущую роль в беспорядках на прошлой неделе, позволило прийти к выводу, что акции протеста были спланированы, сообщает сегодня, 26 октября, испанское издание La Vanguardia. Иными словами, это не были спонтанные действия неконтролируемых радикалов — напротив, они дистанционно управлялись и имели политических руководителей.

Это не отменяет того факта, что к акциям присоединился ряд лиц, воспользовавшихся ситуацией для выражения другого типа идей, объяснили источники, причастные к следствию. Пример таких лиц — анархисты, принявшие активное участие в беспорядках. Следователи также подозревают, что к наиболее радикальным и беспринципным объединениям борцов за независимость примкнули каталонские сторонники движения «Захвати» (Okupa).

В настоящий момент расследование ведется в отношении двух формирований — Группы тактического реагирования (ERT) и Демократического цунами. Все те же источники уточнили, что необходимо обозначить раскол, существующий между давно известными Комитетами по защите республики (CDR) и Группой тактического реагирования. Последняя превратилась в автономное, подпольное, профессиональное и наиболее радикальное объединение, готовое совершать акты насилия с использованием взрывчатых веществ, чтобы добиться установления Каталонской республики.