26 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Мира Гасанова, , 07:26 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Алиев отправил пенсионеров высокого полета в отставку

На этой неделе в Азербайджане произошли серьезные кадровые и структурные изменения. Президент Ильхам Алиев отправил в отставку бессменного руководителя президентской администрации, политическую глыбу Рамиза Мехтиева, который работал на этом посту еще при Гейдаре Алиеве и уволил двух вице-премьеров, причем всех с формулировкой «достижение пенсионного возраста». Указы президента были опубликованы в АЗЕРТАДЖЕ. Министр экономики Шахин Мустафаев был переведен на пост заместителя премьер-министра, а его место занял министр налогов Микаил Джаббаров. При этом в структуру министерства экономики были переданы министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам и Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком. Кадровые перестановки с отправкой в отставку влиятельных политических деятелей страны и смелые структурные решения Алиева уже назвали «революцией сверху», имеющих целью углубления реформ в пору перехода к инновационной экономике и развитию ненефтяного сектора, что требует отказа от старорежимного мышления и использования потенциала молодых, обученных за рубежом кадров, с современным видением решения поставленных задач.

Баку принимает XVIII саммит Движения неприсоединения

XVIII Бакинский саммит, посвященный обеспечению совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь Бандунгскими принципами, проходит 25−26 сентября в Баку, сообщает ТРЕНД. В нем принимают участие руководство более 60 стран, представители международных организаций, представители стран и организаций, приглашенные в качестве особых гостей. Приехал в Баку и президент Венесуэлы Николас Мадуро, страна которого председательствовала в организации последние три года. Мадуро передал председательство президенту Азербайджанской Республики на 2019−2022 годы. По итогам саммита будут приняты четыре документа: документ Бакинского саммита, Бакинская декларация, документ о выражении благодарности Азербайджану и по Палестине. В три первых документа будут также включены соответствующие пункты по нагорно-карабахскому конфликту. Отметим, что в Движении Неприсоединения участвуют 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций обладают статусом наблюдателя. Азербайджан стал полноправным членом Движения Неприсоединения в 2011 году, которое объединяет государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период «холодной войны». Оно трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов и сегодня является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Путин поддержал деятельность Движения Неприсоединения

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо участникам XVIII Бакинского саммита глав государств и правительств стран-участниц Движения Неприсоединения, который начал свою работу 25 октября. Как сообщает АПА, письмо на дебатах во время XVIII Бакинского саммита глав государств и правительств стран-участниц Движения Неприсоединения озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. В поздравительном письме глава Российского государства выразил поддержку усилиям Движения, направленным на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учете законных интересов партнеров.

Россия поставит в Азербайджан еще 60 вагонов метро

В Москве подписан договор между ОАО «Метровагонмаш» и ЗАО «Бакинский метрополитен». Как сообщает московский корреспондент АПА, контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, с российской стороны — генеральный директор ОАО «Метровагонмаш» Борис Богатырев. Отметим, что контракт предусматривает поставку 60 вагонов метро серии 765 в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Азербайджан занял 34-е место в рейтинге Doing Business 2020

Всемирный банк обнародовал рейтинг Doing Business 2020. Азербайджан в указанном списке с 76,7 балла занял 34-е место среди 190 стран. Как сообщает Report, наряду с этим Азербайджан занял первое место по индикатору «получение кредитов», по индикатору «исполнение контрактов» — 28-е место, по индикатору «получение разрешения на строительство» — 59-е место, по индикатору «международная торговля» — 83-е место, по индикатору «начать бизнес» — 9-е место.

Золотые запасы Госнефтефонда превысили 100 тонн

В январе-сентябре этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобрел 49,71 тонны золота. В третьем квартале этого года объем закупленного Фондом золота составил 5,19 тонн. Как сообщает ГНФАР, по итогам 9 месяцев 2019 года, на 30 сентября общий объем золота в инвестиционном портфеле фонда составил 100,66 тонны. Отметим, что по данным на конец 2018 года, общий объем золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составлял 50,95 тонны. В настоящее время доля инвестиций в золото в инвестиционном портфеле фонда составляет 11,4%.

В Азербайджане прошли Лермонтовские творческие встречи

В период с 22 по 25 октября Азербайджан посетили представители Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Елена Савочкина и Мария Федорова. Как сообщает Report, их визит приурочен к 205-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, близкого азербайджанскому читателю. Как известно, пребывание Лермонтова на Кавказе, его знакомство с культурой и языком местных народов сыграло огромную роль в жизни и творчестве поэта. Музей-заповедник «Тарханы» бережно хранит мемориальные памятники и заповедные ландшафты. Разнообразные по тематике экспозиции и мероприятия помогают посетителям приобщиться к творческому наследию гениального поэта и проникнуться духом эпохи. В этом году музей отметил свое 80-летие. В Азербайджане сотрудники музея провели ряд творческих встреч, посвященных Лермонтову и его особой любви к Кавказу, где он проходил воинскую службу. В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки «Лермонтов-художник», на которой представлены живописные и графические работы Лермонтова. Для учащихся школы №12 города Сумгаита и Бакинского Европейского лицея сотрудники музея провели виртуальную экскурсию по музею-заповеднику «Тарханы» и занятие «Не шей мне, матушка, красный сарафан…», где рассказали об особенностях русского костюма и истории его создания. В Бакинском Славянском университете Мария и Елена показали документальный фильм о музее «Тарханы», прочитали лекцию «Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова» и провели урок «Касаясь бумаги сердцем…». В заключение встречи студенты написали гусиными перьями письма, используя обороты лермонтовского времени. В один из дней для сотрудников музея была организована поездка в город Гусар, который тоже связан с Лермонтовым.