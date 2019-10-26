Дамаск, , 07:23 — REGNUM Около 50 женщин с детьми из России — в общей сложности более 100 человек — исчезли после массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии. Об этом сообщает британская телерадиокомпания «Би-би-си» со ссылкой на их родственников, находящихся в России.

По информации агентства, женщины с детьми ушли из лагеря Айн-Исса, где содержались семьи боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившегося под контролем курдского ополчения.

Сообщается, что лагерь остался без надлежащей охраны после наступления турецких войск в Сирии. Одна из женщин, на родственницу которой ссылается агентство, рассказала, что отступавшие с позиций курды попросту выгнали их из лагеря и подожгли палатки.

Согласно источникам, бывшие заключённые с детьми направились пешком по пустыне на север — в сторону Турции, ориентируясь по солнцу, и шли до тех пор, пока их не подобрали люди из протурецких вооружённых формирований. Вскоре после этого группа перестала выходить на связь.

Напомним, информация о том, что часть семей террористов покинула лагерь Айн-Исса уже появлялась 13 октября. Разные источники сообщали о побеге от 100 до 800 человек. Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти сообщения дезинформацией.