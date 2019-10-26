Москва, , 07:00 — REGNUM Председатель Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Пак Тхэ Сон пригласил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина посетить КНДР в 2020 году, сообщает пресс-служба российского посольства в Пхеньяне на официальной странице в Facebook.

«22 октября состоялась встреча с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным, которого Пак Тхэ Сон пригласил посетить Пхеньян с визитом в следующем году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пак Тхэ Сон остался доволен итогами визита в Москву. Он также отметил «исключительно теплую обстановку» при беседах с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, на которых обсуждалось парламентское взаимодействие между Россией и КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года официальная делегация Совета Федерации России во главе с Валентиной Матвиенко посетила Северную Корею. Визит российской делегации приурочен к 70-летней годовщине образования КНДР.