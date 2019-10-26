Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Соединенные Штаты ввели санкции против министра государственной безопасности Зимбабве Оуена Нкубе, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.

Санкции против Нкубе вводятся за «серьезные нарушения прав человека». Помпео высказал серьезную озабоченность Вашингтона «использованием государственного насилия со стороны правительства» против оппозиции и лидеров профсоюзов в Зимбабве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 октября в Зимбабве была запланирована массовая манифестация против санкций США и Евросоюза в отношении южноафриканской страны. Зимбабвийское правительство винит санкционный режим во всех экономических проблемах.

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