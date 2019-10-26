Москва, , 06:01 — REGNUM Более тридцати экс-кандидатов на прошедших выборах в Московскую городскую думу не сдали в срок отчеты о расходах на свои избирательные компании, 26 октября сообщает «Коммерсантъ».

Недисциплинированные политики могут быть оштрафованы на 20−25 тысяч рублей.

Срок сдачи отчета — до 10 октября — пропустили 34 экс-кандидата, в числе которых Мосгоризбирком указывает как незарегистрированных претендентов от несистемной оппозиции, так и победивших участников выборов.

Из данных, опубликованных Мосизбиркомом 25 октября следует, что самыми затратными выборы в Мосгордуму оказалась для кандидатов-самовыдвиженцев, которых считают близкими к мэрии. В их отчетах суммы превышают 30 млн рублей.

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