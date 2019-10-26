Бразилиа, , 05:43 — REGNUM МИД Бразилии заявил о непризнании результатов выборов в Боливии, пока не будет решен вопрос о проверке их результатов Организацией американских государств (ОАГ). Об этом 26 октября сообщается на странице внешнеполитического ведомства Бразилии в Twitter.

«Принимая во внимание текущие переговоры между ОАГ и властями Боливии по вопросу проведения полной проверки первого тура выборов в этой стране, Бразилия в настоящий момент не признает никаких объявлений окончательных результатов», — говорится в сообщении.

Как сообщило ИА REGNUM ранее, Верховный избирательный суд Боливии обнародовал данные подсчета 100% голосов, согласно которым победу в первом туре выборов президента Боливии одержал действующий президент страны Эво Моралес.

В вопросе признания или непризнания итогов выборов в Боливии позиции американских стран разделились. Например, Мексика итоги голосования уже признала, а Венесуэла прямо обвинила оппозицию в попытке проведения государственного переворота.

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